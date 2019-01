Epifania in musica al Teatro Tirinnanzi

La Befana porta tanta musica a Legnano: è in programma domenica 6 gennaio al teatro Talisio Tirinnanzi il Concerto dell’Epifania (inizio alle 16); un evento organizzato dalla scuola di musica Niccolò Paganini con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e inserito dall’amministrazione comunale legnanese nel calendario delle iniziative natalizie.

Sul palco del Tirinnanzi si alterneranno 130 tra giovani musicisti di talento (alcuni già vincitori di concorsi nazionali ed internazionali) ed allievi della scuola che si esibiranno insieme ai loro docenti con l’unico scopo di far appassionare il pubblico alla musica.

All’evento parteciperanno l’orchestra di chitarre che, guidata dal maestro Paolo De Stefano, docente e concertista della Scuola Niccolò Paganini, è composta da venti elementi e per l’occasione sarà arricchito dalla presenza di tutti i docenti di chitarra classica della scuola; il Piccolo coro Niccolò Paganini, coro che rientra nella galassia dell’Antoniano e che è composto da circa cinquanta bambini; il coro pop Niccolò Paganini formato da quindicina di elementi; l’Alex Bioli quartet & Saxensamble con il noto jazzista e docente della Paganini che per diversi anni è stato saxofonista della Nannini; la speciale Band composta dai docenti della scuola e da alcuni selezionati allievi vincitori di concorsi nazionali e internazionali di musica.

«È per noi un grande onore essere al fianco della scuola di musica Paganini in questo appuntamento di chiusura delle feste natalizie”, osserva il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. «La musica, da sempre, rappresenta uno degli elementi più significativi per una crescita non solamente educativa ma anche e soprattutto culturale. E la scuola Paganini, con i suoi oltre 800 iscritti e le sui nove sedi operative, è tra le realtà più importanti del nostro territorio nel trasmettere la passione per le sette note. Per la nostra Bcc è il modo più diretto di essere vicini al territorio e di sostenerlo nelle sue iniziative di valore, nonché un appuntamento per rinnovare gli augurio di un buon 2019».

Il concerto dell’Epifania ha inizio alle 16; l’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0331.471251 / 283.