Era stato espulso un anno fa ma i carabinieri lo hanno sorpreso ancora in casa

Lo hanno sorpreso all’interno di un’abitazione di Castronno ma un anno fa era già stato espulso perché irregolare sul territorio nazionale.

I carabinieri della caserma di Carnago hanno arrestato un cittadino 35enne di origine albanese all’interno di una casa dove risultava domiciliare prima di essere espulso.

Gli uomini dell’arma, dopo aver notato presenze ambigue all’interno di quel domicilio ed aver raccolto informazioni in merito, ieri mattina hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento, sorprendendo l’uomo ancora nel letto.

Senza opporre resistenza, il 35enne si è rimesso alle disposizioni impartitegli dal maresciallo che coordinava l’intervento, ammettendo di essere lo stesso che era già stato accompagnato alla frontiera nel marzo scorso e che clandestinamente si era reintrodotto in Italia. L’uomo è stato dichiarato in arresto e portato in carcere a Varese.