Hello boys!: sul muro di Yamamay compare Eva Herzigova in lingerie

Ce lo chiedevamo tre mesi fa: chissà se Yamamay dedicherà il “muro” della sua sede di Gallarate a Eva Herzigova…

E infatti la pubblicità annunciata a novembre è diventata ben visibile in via Carlo Noè, dove la modella della Repubblica Ceca ha preso il posto di CR7, Cristiano Ronaldo ritratto (anche lui) con il solo intimo addosso.

A ventiquattro anni di distanza dalla mitica campagna pubblicitari per WonderBra, Eva Herzigova è tornata a posare proprio per Yamamay. Era il 1994 quando l’allora 21enne della Repubblica Ceca – poi passata da tante campagne pubblicitarie e da diverse edizioni del celebre Calendario Pirelli – si fece conoscere al grande pubblico con quell’ammiccante “Hello boys” per WonderBra.

Le inquadrature della campagna di Yamamay hanno in effetti il sapore di un omaggio a quella celebre pubblicità, a distanza di un quarto di secolo. E la Herzigova conferma la sua bellezza, all’età di 45 anni (li ha compiuti lo scorso 10 marzo).