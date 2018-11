“Hello, boys”: Eva Herzigova in lingerie per Yamamay

A ventiquattro anni di distanza dalla mitica campagna pubblicitari per WonderBra, Eva Herzigova torna a posare in lingerie. E lo fa per Yamamay, celebre marchio dell’intimo con sede a Gallarate.

Era il 1994 quando l’allora 21enne della Repubblica Ceca – poi passata da tante campagne pubblicitarie e da diverse edizioni del celebre Calendario Pirelli – si fece conoscere al grande pubblico con quel furbo “Hello boys” per WonderBra.

Le inquadrature della campagna di Yamamay hanno il sapore di un omaggio a quella celebre pubblicità, a distanza di un quarto di secolo. E la modella ceca conferma la sua bellezza, all’età di 45 anni (li ha compiuti lo scorso 10 marzo). Chissà se Yamamay le dedicherà il “muro” della sua sede di Gallarate, ben visibile su via Carlo Noè.