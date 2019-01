Figurante ferito da un cavallo nel corso del corteo di Sant\'Antonio

Ha riportato gravi lesioni ma non è in pericolo di vita il 21enne della provincia di Pavia che domenica pomeriggio è rimasto ferito nell’incidente avvenuto nel corso del corteo storico di Sant’Antonio. La sfilata, che ha visto la partecipazione di oltre 700 figurati volgeva al termine quando alle 16,30 in corso Italia un cavallo ha impennato.

Il proprietario che lo stava accompagnando ha perso le redini ed è finito a terra. Secondo alcuni testimoni gli sarebbe passato sopra il cavallo e il carretto. E’ stato subito soccorso dai volontari presenti, quelli degli organizzatori e del gruppo alpini tra cui l’assessore Gianpietro Guaglianone, presto raggiunti da personale della Croce rossa.

E’ arrivata un’ambulanza e l’automedica ed è stato trasferito all’ospedale Niguarda. Era cosciente ma ha riportato fratture e lesioni decisamente gravi. Il cavallo ha proseguito la sua corsa fino a quando in via San Giuseppe non è stato bloccato da un altro carro. Tanto spavento per i presenti ma non risultano altri feriti.