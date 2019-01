Flash mob degli educatori professionali: “Non siamo più abusivi”

Flash mob questa mattina davanti a Palazzo Pirelli degli educatori professionali. La manifestazione odierna è stata organizzata per esprimere soddisfazione dopo l’emendamento che modifica la legge sul riconoscimento del titolo professionale.

Al fianco degli educatori Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia:« Gli Educatori professionali sono un esempio chiaro e concreto di quella che chiamiamo eccellenza lombarda. Perché la base del modello lombardo, lo dico sempre, sono le persone – ha dichiarato Monti – L’emendamento nasce dal lavoro che abbiamo portato avanti come Lega qui in Regione – spiega Monti – per evitare che chi si è diplomato e ha lavorato per quasi due decenni, dal 1999 in avanti, si vedesse privato del riconoscimento della propria professionalità».

Presente anche il Consigliere regionale della Lega Gigliola Spelzini, che di professione è formatrice e pedagogista: « A dare la forza in questa battaglia – commenta Spelzini – sono state anche e soprattutto le famiglie. Proprio da loro è venuta quella spinta motivazionale, perché la figura dell’Educatore professionale dà un aiuto fondamentale a loro nella formazione e crescita del bambino. E da loro proviene la principale utenza cui si rivolge questa professione».

Durante il flash mob, gli Educatori professionali hanno alzato una serie di cartelli, con la scritta “Non siamo più abusivi’”.