Con gennaio partono le potature

Nell’ambito degli interventi di conservazione del patrimonio arboreo comunale, come di consueto, anche quest’anno sono stati previsti una serie di interventi mirati per la potatura di alcune alberature lungo vie ed all’interno di piazze, parchi pubblici ed aree verdi in genere.

La durata dei lavori è stata stabilita in 45 giorni e pertanto si stima che gli stessi possano essere conclusi, tempo permettendo, entro la fine del mese di febbraio.

Negli scorsi giorni sono iniziati gli interventi di rigenerazione e contenimento del patrimonio botanico in Via Don Folli dove si sta intervenendo sugli olmi esistenti presenti lungo il fiume Tresa, ai quali faranno seguito gli altri lavori che sono previsti rispettivamente in Viale Dante Alighieri nel tratto in corrispondenza del marciapiede del parco a lago, in Via Amendola, in Piazza Marconi, in Via XXV Aprile, in Via Pascoli, in Via Turati, in Via Della Roggia, in Via Dei Prati, in Via Pianazzo, in Via Delle Motte, in Via Berra, in Via Rimembranze, in Piazza Risorgimento ed in Via Sereni.

«Tali opere si rendono costantemente necessarie durante il periodo invernale per contenere i rami di alcuni alberi lungo alcune strade comunali che potrebbero causare problemi ai mezzi ed alle persone che percorrono le pubbliche vie, oltre che alleggerire alcuni esemplari la cui chioma risulta troppo pesante.

Sono previsti anche una serie interventi di spalcatura per rialzare le parti basse degli alberi al fine di consentire ai pedoni di percorrere i marciapiedi cittadini in sicurezza», commenta il vice Sindaco Alessandro Casali.