Gli Analogia in concerto al circolo Arci Cuac

Secondo appuntamento dell’anno al circolo Arci Cuac, che venerdì 18 gennaio ospita il concerto degli Analogia.

ANALOGIA @ Arci CUAC

La band varesina si presenta con un repertorio di brani inediti. Tracce di funk, rock, pop e blues, tutte accomunate da un unico denominatore: la ricercatezza dei testi, rigorosamente in italiano e mai totalmente disimpegnati.

Il Circolo di via Torino 64 a Gallarate apre alle ore 20.00, concerto dalle 21.30.

Ingresso con tessera Arci: si può sottoscrivere sul posto ed è valida per tutto il 2019 in tutti i circoli di Lombardia.