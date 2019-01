Grazie a un ordine del giorno, altre somme per l’incendio del Campo dei Fiori

C’è una possibilità in più per rifarsi dei danni subiti dal campo dei Fiori nello spaventoso incendio di un anno fa, che ha impiegato centinaia di volontari per oltre un mese.

A darla è un ordine del giorno presentato dal consigliere regionale di Forza Italia Angelo Palumbo, presentato il 12 dicembre scorso, che chiede di «Destinare parte delle risorse finalizzate all’esecuzione di interventi compensativi a seguito del rilascio di autorizzazioni di trasformazione del bosco all’esecuzione dei necessari lavori di miglioramento forestale, consistenti nel taglio degli alberi morti o compromessi, nel rimboschimento, in azioni di prevenzione antincendio come linee tagliafuoco, nei lavori di sistemazione idraulico forestale e si adeguamento alla viabilità forestale nel parco regionale del campo dei Fiori».

da sinistra: Simone Longhini, Piero Galparoli, Roberto Leonardi, Andrea Rizzi

Un ordine del girono che l’ultima seduta del consiglio regionale ha approvato, e che quindi diventerà esecutivo, per riparare il danno derivato dall’incendio del parco Campo dei Fiori, in 2 milioni e 800mila euro: «La Regione finora ne ha coperti 800 mila – ha spiegato Roberto Leonardi, segretario varesino di Forza Italia, nel presentare il risultato ottenuto in una conferenza stampa – L’oggetto dell’ordine del giorno permetterà di reperire i due milioni che ancora mancano».

Una buona notizia per il brutto incendio, che ha causato un rischio idrogeologico: « Una buona notizia per i nostri territori, che in questi giorni sono stati martoriati da ulteriori incendi nel nord della provincia».