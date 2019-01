La Befana atterra alla Whirlpool di Cassinetta

Anche quest’anno la Befana è arrivata puntuale nello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, per la gioia dei circa 400 bambini, figli dei dipendenti, presenti alla grande festa organizzata in suo onore. Artefice dell’evento, tenutosi nel pomeriggio di domenica 6 gennaio, il CRAl Whirlpool, che da oltre 50 anni organizza l’arrivo della vecchina e distribuisce regali a tutti. Ma la tradizione della Befana risale addirittura a 64 anni fa, quando ad invitarla era il patron Borghi in persona, coinvolgendo personaggi del calibro di Sbirulino alias Sandra Mondaini, Ettore Andenna e altre star dell’epoca.

Tema di quest’anno era “il sorriso”, sviluppato con l’aiuto dei clown, dei giocolieri e dei maghi del circo Giovanni Medini, con il coordinamento di PubliMusic e due bravi conduttori a intrattenere grandi e piccini: la simpatica Consuelo e il “maestro” Ciccio Pasticcio, direttamente dallo Zecchino d’Oro, a organizzare balli e cori.

Per tutti il benvenuto del direttore del sito nonché presidente del CRAL l’ing. Manuel Rossi. Tra le numerose attrazioni sono stati particolarmente apprezzati i gonfiabili, i laboratori creativi, il truccabimbi, la foto con la Befana e lo stand dello zucchero filato. I bambini hanno ricevuto, oltre al giocattolo regalato dalla befana, anche un biglietto omaggio per Volandia.