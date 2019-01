La Cimberio cerca un’impresa per cancellare lo “zero” in classifica

Lasciato alle spalle un 2018 non semplice, la Cimberio Varese di basket in carrozzina riprende il proprio cammino con l’ultima partita del girone di andata, in programma al PalaCusInsubria di via Monte Generoso alle 17 di sabato 12 gennaio.

I biancorossi ripartono da una posizione scomoda, l’ultima della classifica con zero punti all’attivo, condizione che se il campionato finisse qui costringerebbe i varesini a una retrocessione dolorosa. Per fortuna la Handicap Sport ha ancora tempo per cambiare rotta oltre che un regolamento che, stando così le cose, le viene incontro: la retrocessione infatti non è diretta ma passerà da due turni di playout.

Detto questo però, la squadra di Bottini resta ancorata all’ultimo posto e orfana di nuovo di Francesco Roncari, uno degli uomini di maggior spessore della Cimberio costretto però allo stop da un problema di salute che non gli ha ancora permesso di scendere in campo in questo campionato.

Avversaria di turno dei biancorossi sarà una delle squadre più in vista del panorama nazionale, la Amicacci Giulianova, che però fino a qui ha avuto un cammino abbastanza deludente in relazione alle aspettative. Gli abruzzesi sono quarti in classifica al pari di Roma (3 vinte e 3 perse) e devono così ancora sudarsi una qualificazione ai playoff che sembrava scontata a inizio torneo. Lo scoglio, per Varese, resta molto duro ma Binda e compagni devono ormai provare a sfruttare ogni occasione per incamerare la prima vittoria. E dopo le pause, specie così lunghe, qualche sorpresa ci può sempre scappare.