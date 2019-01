Laboratorio coi fossili per i più piccoli

Sabato 19 gennaio alle 15.30 Lipu Varese organizza l’incontro “Fossile a chi?”, ovvero un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, per capire come si formano i fossili e cosa ci raccontano delle epoche passate, con una dimostrazione attraverso il calco di un fossile.

L’incontro, organizzato da Lipu Varese con il supporto tecnico di Coop Lombardia, sarà nello Spazio Scopri Coop, spazio conferenze al piano superiore del punto vendita Coop di via Daverio, 44 a Varese.

Il laboratorio rientra all’interno del ciclo di attività NATURA A 360°: laboratori in pillole dedicati ai bambini, per imparare a conoscere la natura in tutte le sue forme, con esperimenti, curiosità e tante attività pratiche.

Età consigliata: 6-10 anni. Donazione: 3€ a bambino.

Prenotazione richiesta: gallarate@lipu.it – Tel 347 1132164.

Informazioni e dettagli: www.lipu-varese.it