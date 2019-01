L\'addio del football e di Saronno a Sem Molinari

Con un’intensa esecuzione dell’inno Amazing grace ieri la famiglia, il mondo del football e la città di Saronno hanno dato l’ultimo saluto a Sem Molinari, il 48enne ex giocatore dei Skorpions di Varese.

Sulla bara accanto alla foto c’era anche una maglia e il cappellino della società e attorno alla famiglia, ai parenti e agli amici tanti giocatori, dirigenti e appassionati. La passione del saronnese per il football è tornata anche nell’omelia di don Stefano Felice: «I suoi compagni di squadra mi hanno detto che nel football aveva il ruolo di attaccante. E’ così che ha affrontato la vita ed anche la malattia. Ed è così che vorrebbe che anche noi l’affrontassimo cercando nel dolore la speranza e la forza di tornare ad essere sereni e con lui accanto».

«La scomparsa di Sem è difficile da accettare perchè è arrivata troppo presto. Il Signore non ci chiede di non soffrire ma solo di guardare oltre. Non dobbiamo però immaginar che da oggi Sem sarà lontano. Sarà accanto a noi, continuerà a starci accanto e ad allenare. Lo farà intercedendo per noi con il Padre».