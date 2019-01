Le “Language Nights” compiono sei anni

Le Language Nights, punto di riferimento settimanale per l’incontro della comunità internazionale e quella locale di Varese e provincia, compiono sei anni.

Martedì 15 gennaio, presso Twiggy Café di Via de Cristoforis 5 a Varese, sarà un’occasione di festa in cui, oltre alle consuete libere conversazioni in lingue straniere, sarà presentato il libro di poesie in catalano ed italiano Binari, di Maria Marra, con un reading poetico dell’autrice stessa, accompagnata da improvvisazioni musicali dei Confini di Arcadia (Gionata Scrofani, organetto e tastiera; Gianni Chiarello, chitarra elettrica e Marco Raja, voce e percussioni).