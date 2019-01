Le tre più importanti opere pubbliche del 2019 a Somma Lombardo

Saranno tre gli interventi principali previsti nel piano delle opere pubbliche del 2019 secondo quanto ha illustrato l’assessore Edoardo Piantanida in una conferenza stampa in Comune.

Il primo riguarda la risoluzione del problema degli allagamenti in via del Rile, «grazie ai tecnici e agli studi che abbiamo eseguito abbiamo individuato un intervento risolutivo che verrà messo a cantiere ad aprile – spiega Piantanida -, attraverso una serie di pozzi perdenti potremmo smaltire l’accumulo d’acqua che si verifica da decenni in quella zona».

Per il 2019 sono già stati messi a bando un milione e 300mila euro per asfaltatura e la riqualificazione di viale XXV Aprile, conosciuta come viale del Moro. «Questa cifrà comprenderà interventi di asfaltature su 26 strade cittadine, l’abbattimento di molte barriere architettoniche, il completamento della viabilità ciclopedonale e l’intervento su viale XXV Aprile dove sarà realizzato un camminamento in sicurezza per gli studenti, un’opera di asfaltatura e un tratto ciclopedonale che si collega alla via Motti».

Il terzo intervento promesso da Piantanida sarà il collegamento con Mezzana, ora spezzato dall’attraversamento ferroviario: «andremo ad eliminare una delle più grandi barriere architettoniche della città – spiega -. Verranno costruiti due ascensori che permetteranno di facilitare il collegamento con la frazione, il tutto con un basso impatto estetico». Il sottopasso attuale continuerà ad esistere.