“L’opera in soffitta a Terezín” per la Giornata della Memoria

Un doppio appuntamento, a Taino e Sesto Calende, in occasione della Giornata della Memoria 2019, “per ricordare e testimoniare la speciale capacità di artisti e bambini di trasformare il male in bene e le tenebre in luce”.

“L’opera in soffitta a Terezín” è il titolo dello spettacolo musicale con Claudio Moneta, le voci bianche della Corale Arnatese dirette da Monica Balabio e la Piccola Orchestra dei Percorsi Musicali diretta da Matteo Pallavera per la regia di Marco Bellussi, che andrà in scena nelle giornate del 26 e 27 gennaio.

Tra il 1942 e il 1944 Terezín diventò il ghetto dell’infanzia, una delle più mostruose invenzioni del nazismo. I bambini arrivavano, vi restavano un mese, tre mesi, un anno, due anni, e poi ripartivano. Fuori delle mura, al bordo di una strada c’era un palo con un indicazione stradale: una freccia con sopra scritto “Praga”. Ma non era mai in quella direzione che i i ragazzi ripartivano sui convogli di camion: essi andavano sempre verso Est, verso i campi di eliminazione. Terezín era l’ultima tappa verso la morte. Andare via da Terezín in qualsiasi direzione che non fosse quella funesta imposta dalle SS, partire, fuggire non importa dove purché fosse lontano dalla desolazione del ghetto, questa era la speranza di ogni, di ogni ragazzo. (Mario de Micheli, I bambini di Terezín, 1979)

Il ghetto di Terezín fu un lager anomalo, dove si recitavano opere teatrali, si mettevano in scena opere, si suonavano concerti di grande livello, dove i bambini composero quelle poesie e dipinsero quei disegni e acquerelli, strazianti e straordinari, che si trovano ora in mostra al museo ebraico di Praga. Uno degli scopi per cui era stato creato era sfatare le voci che circolavano sullo sterminio e creare un luogo destinato alla propaganda.