In marcia nel nome della “buona politica”

Decine di persone hanno preso parte alla “Marcia per la Pace del Decanato di Azzate”, chesi è tenuta per le strade di Daverio.

Galleria fotografica marcia della Pace a Daverio - gennaio 2019 - Foto de La Focale 4 di 14

Era la 5 a edizione dell’iniziativa promossa dal Decanato, con la collaborazione di numerose associazioni laiche e cattoliche, che porta in paese l’eco del messaggio di Pace che il Papa indirizza a “tutti gli uomini che Dio ama” (nella foto la Marcia della Pace per le vie di Azzate. Foto La Focale).

Il Messaggio di quest’anno era incentrato sul tema “ la buona politica è al servizio della pace “ assolutamente in linea con il pensiero di San Paolo VI, il Papa che 52 anni fa lanciò La Giornata Mondiale della Pace e che nella buona politica credeva al punto da definirla “ la più alta forma di carità “.

«L’esercizio dell’azione politica, per chi crede fermamente che il mandato elettorale ricevuto è una “chiamata”, non può che essere finalizzato a servire il paese, a proteggerne i cittadini a costruire per loro un futuro giusto e degno della comune umanità – hanno spiegato gli organizzatori – . “Se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di carità” scrive nel suo messaggio papa Francesco.

Papa Francesco ha della politica la stessa visione alta di Paolo VI, ma ha anche la stessa consapevolezza delle debolezze umane e del rischio costante che nell’esercizio della politica gli uomini possano cedere a vizi “che indeboliscono l’ideale di un’autentica democrazia…. [e che ] sono la vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale”».

La marcia è partita alle ore 15 da via 1° Maggio (presso il Parcheggio della Bocciofila) e si è fermata in tre diverse tappe, prima di raggiungere l’oratorio di Daverio dove si è svolto un momento musicale con gli interventi.