Nei luoghi della Resistenza, le immagini di Carlo Mezza tra storia e letteratura

L’Anpi di Induno Olona propone per sabato 12 gennaio alle 17 in Sala Bergamaschi, la presentazione del libro “Paesaggi della Resistenza nei romanzi di Calvino, Fenoglio e Meneghello“, cui parteciperanno gli autori: Carlo Meazza per le fotografie ed Enzo Laforgia per l’analisi letteraria.

A poco più di settant’anni dalla fine della lotta di liberazione, Carlo Meazza ha ripercorso i paesaggi della Resistenza dove si è svolta l’esperienza partigiana di Italo Calvino, Beppe Fenoglio e Luigi Meneghello, con l’obiettivo di riconsegnare al testo letterario le immagini dei luoghi dove uomini e donne hanno lottato per la libertà, aiutando a fissare nella nostra memoria fatti ed eventi.

Il volume è un viaggio in tre regioni protagoniste nella lotta di Liberazione, seguendo il filo della memoria rappresentato da tre scrittori ed altrettante opere: la Liguria dell’interno viene ripercorsa seguendo “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino, le Langhe del basso Piemonte viste attraverso “Il partigiano Johnny” di Beppe Fenoglio e infine il Vicentino, l’altopiano di Asiago e le foreste del Canale del Brenta sulle tracce dei “Piccoli maestri” di Luigi Meneghello.

Ingresso libero.