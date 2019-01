La Befana “atterra” nella Città dei Balocchi

La XXV edizione di Como Città dei Balocchi si sta preparando al gran finale, lo spettacolare arrivo della Befana, il 6 gennaio, che (contrariamente a quanto comunicato in precedenza) si svolgerà non in piazza Duomo, ma in piazza Verdi alle 15.00, location già sperimentata con grande successo per l’arrivo di Babbo Natale.

Anche quest’anno saranno i Vigili del Fuoco, ormai presenza costante alla manifestazione natalizia, a coordinare lo spettacolare atterraggio di una volontaria dei pompieri che vestirà i panni della simpatica vecchietta. Al termine del suo show, la Befana salirà nella Sala Bianca del Teatro Sociale per dare il via alla distribuzione di migliaia di doni e farsi fotografare insieme a tanti piccoli amici.

I giocattoli sono stati donati da Gruppo Bennet, Chicco Artsana, Cosmint, Gruppo Bolton, Amici di Como, Consorzio Como Turistica, Ambrosoli caramelle.

Come lo scorso anno, i regali sono stati impacchettati da speciali aiutanti della Befana, i ragazzi e i volontari del Centro di lavoro guidato de La Nostra Famiglia di via Zezio.

Voce ufficiale dell’evento sarà Giuseppe Rondinelli con la collaborazione de La Scossa di Matteo Coppola.

La mattina dello stesso giorno, la Befana della Città dei Balocchi farà visita, come consuetudine, ai reparti di Pediatria degli ospedali Sant’Anna, Valduce, Erba e Cantù, portando un sorriso e un gioco ai bambini ricoverati.