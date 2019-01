Uno “scrigno”sull’Isola Bella, un libro dedicato a Palazzo Borremeo

Debutto letterario – sabato 19 gennaio presso l’ex Colonia Elioterapica in Via Bodmer 20 Germignaga, sul Lago Maggiore – per “Palazzo Borromeo. Uno scrigno Barocco sull’Isola Bella”.

Gli autori, il giornalista Marco Carminati e lo storico dell’arte Stefano Zuffi – con la presenza del sindaco di Germignaga Marco Fazio e all’Assessore al Bilancio Paola Porta – presentano per la prima volta il libro guida commissionato dalla stessa famiglia Borromeo.

Il volume ha l’obiettivo di promuovere ed educare i lettori, visitatori ed anche abitanti delle sponde del Lago Maggiore alle bellezze del Palazzo Borromeo dell’Isola Bella. Storie, testimonianze e valorizzazione del patrimonio raccolte e scritte da Marco Carminati, giornalista delle pagine culturali de Il Sole 24 Ore e studioso della famiglia Borromeo. I tesori e gli arredi sono raccontati dallo storico dell’arte Stefano Zuffi. Non solo testimonianze ed informazioni ma anche immagini che accompagnano la visita virtuale del gioiello dell’isola realizzate dal fotografo Massimo Listri. Un racconto per immagini che apre le porte del Palazzo principesco e dei suoi quattro secoli di storia, tra saloni in stucco e marmo, arazzi fiamminghi di oro e seta, sculture antiche e armature.

“Il patrimonio artistico e culturale dei Borromeo contribuiscono nel rendere unico il paesaggio del Lago Maggiore. Una destinazione sempre più apprezzata a livello internazionale e nazionale. Basti pensare che l’anno scorso, nel periodo di apertura delle siti, circa mezzo milione di visitatori – per lo più stranieri – hanno visitato le isole ” inoltre aggiunge che “gli attuali eredi della famiglia hanno una forte politica di investimento, manutenzione e valorizzazione dei beni. Il prossimo investimento sarà la ristrutturazione dei Castelli di Cannero, un intervento che metterà in sicurezza la struttura e recupererà l’area interna dell’edificio.”

Marco Fazio, sindaco di Germignaga sottolinea che “per troppo tempo il lago è stato visto più come elemento di separazione che di unione. Storicamente, invece, sono sempre stati molti e forti i legami tra le due sponde. L’appuntamento di sabato, di grande rilevanza per la qualità del lavoro e per la professionalità dei due storici presenti, ci permetterà di approfondire una delle presenze più significative di questo territorio verbanese. Siamo grati a Carminati e Zuffi per aver accettato il nostro invito.”

Presentazione 19.01.19 ore 18.00 “Palazzo Borromeo. Uno scrigno Barocco sull’Isola Bella”, il libro guida di Marco Carminati e Stefano Zuffi edito da Mondadori Electa.

Ex Colonia Elioterapica, Via Bodmer 20

Germignaga (Va)