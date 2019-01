Non solo cervi: al via il salvataggio degli anfibi

Sono ormai note e sotto gli occhi di tutti le azioni realizzate dalla Comunità Montana Valli del Verbano, in partnership con Istituto Oikos Onlus e con il contributo di Fondazione Cariplo, per la riduzione degli incidenti e quindi dei danni a persone, animali e autoveicoli con il progetto “ROADKILL – Interventi per la riduzione dell’impatto stradale”.

Un altro problema che interessa la viabilità sul territorio é quello che porta nel mese di marzo migliaia di anfibi a migrare verso le aree riproduttive e a terminare il loro viaggio schiacciati dalle automobili in transito.

L’area maggiormente interessata nel territorio della Comunità Montana è il tratto di Statale tra Mesenzana e Cassano Valcuvia dove le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) operano dal 1993 posando apposite barriere, raccogliendo e trasportando rane e rospi con secchi e soprattutto con grande dedizione per evitare il rischio di incidenti per gli automobilisti e di schiacciamento per gli animali.

Dal 1993 ad oggi le GEV hanno censito il passaggio in andata e in ritorno di quasi 70.000 individui, soprattutto Rospi comuni ma anche rane rosse (”Rana dalmatina” e ”Rana temporaria”).

La Comunità Montana, grazie al contributo del progetto Roadkill, ha avviato un’azione che potrà ridurre il problema: da alcuni giorni è iniziato lo scavo di uno stagno che permetterà agli anfibi di trovare un’area ottimale per la deposizione delle uova a monte della Statale senza bisogno di attraversare pericolosamente la sede stradale.

L’area scelta si pone proprio sulla direttrice di spostamento di questi animali e inoltre risulta già interessata da ristagni di acqua che si andrà a raccogliere nello scavo. Con una idonea piantumazione a fine lavori si creerà un ambiente ottimale per la conservazione dell’acqua e delle specie ad essa legate.

Dopo aver ottenuto la drastica riduzione del numero di incidenti stradali con la fauna di grossa taglia oggi si interviene sulla fauna minore, anch’essa importante per la biodiversità del nostro ambiente naturale e non priva di problematiche per la sicurezza stradale.

Altri interventi in favore della piccola fauna sono previsti in Comune di Cocquio Trevisago e Cuvio.

Con questo la sicurezza stradale non è garantita, bisogna continuare a tenere alta l’attenzione al volante e a moderare la velocità in qualsiasi periodo dell’anno e in ogni ora del giorno.