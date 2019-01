Open day all’asilo nido

Sabato 9 febbraio 2019 dalle 9:00 alle 12:30 si terrà l’Open Day dell’Asilo Nido della Città di Luino. Le educatrici mostreranno il progetto sul quale si basa il servizio, gli spazi, le attività, gli obiettivi che l’Asilo si è dato e come pensa di raggiungerli, considerando le priorità e il tipo di collaborazione che il Comune offre.

«Da 50 anni, e dopo significative e moderne ristrutturazioni, e giorno dopo giorno il Nido ha accolto bambini e bambine di Luino trascorrendo insieme a loro bellissime ore all’insegna del divertimento, dell’ apprendimento e della buona compagnia. – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Caterina Franzetti – Il nostro Nido si pone come luogo fondamentale per le famiglie, in particolare per le mamme che lavorano che hanno bisogno di un punto sicuro di riferimento. Le famiglie possono venire a visitare la struttura e scoprire tutte le proposte e i servizi offerti oppure possono contattare telefonicamente l’ Asilo Nido per richiedere qualunque informazione».

Partecipando all’Open Day, i genitori scopriranno i luoghi di gioco in ambienti dedicati e progettati secondo gli interessi dei piccoli, dove è possibile esplorare, scoprire, incontrare coetanei, sperimentare l’autonomia e le relazioni con gli altri.

Durante l’attività quotidiana le educatrici accolgono i bambini in un ambiente sereno, guidano e propongono attività educative, facilitando la crescita. Le educatrici sono di supporto ai genitori in questa fase delicata della vita del bambino. I progetti durante l’anno si sviluppano con i metodi Montessori e Munari.

L’Asilo Nido del Comune di Luino si trova in via Forlanini 1 Tel. 0332 53 10 00