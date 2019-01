Openjobmetis e Sassari concedono il bis in coppa

Paganini non ripete, a differenza di Openjobmetis e Banco di Sardegna che a quattro giorni dalla dura sfida di campionato vinta dai biancorossi si ritrovano sullo stesso campo – l’Enerxenia Arena, dalle 20,30 di mercoledì 30 – per affrontarsi in Europa.

Galleria fotografica Openjobmetis - Banco di Sardegna 4 di 34

In palio non c’è la qualificazione alle Top-16 di Fiba Europe Cup, perché le due italiane del torneo si sono già assicurato il passaggio del turno dopo sole quattro partite, uniche a riuscire nell’impresa insieme ai tedeschi del Wurzburg. Resta da decidere il primo posto nel girone K, titolo praticamente platonico anche se la miglior qualificazione garantisce un piccolo vantaggio (partita di ritorno in casa) nel tabellone a eliminazione diretta.

Le formazioni a disposizione dei due tecnici saranno le stesse viste domenica, perché Esposito non recupererà né Smith né Pierre ma userà la partita per amalgamare meglio la squadra che ha appena inserito McGee e Carter. Caja dal canto suo potrebbe (condizionale d’obbligo con l’Artiglio di mezzo) lasciare qualche spazio in più ai giocatori del secondo quintetto, con l’obiettivo di far recuperare fiducia a Iannuzzi e ritmo partita a Ferrero, oltre a sfruttare in modo maggiore Salumu che si è guadagnato un “buffetto” virtuale dall’allenatore domenica sera.

L’euromatch di Masnago sarà di fatto un’amichevole di gran lusso per due squadre che a distanza di pochi giorni dovranno giocare partite importanti in campionato: i biancorossi saranno di scena sabato sera a Trento contro una Dolomiti alla ricerca di riscossa (soprattutto dopo il ko interno con Cantù) mentre i sardi ospiteranno Brindisi, una delle squadre più lanciate del lotto. Obiettivo quindi rodare al meglio giochi e condizione, con la necessità di evitare qualsiasi problema fisico. Ne potrebbe così uscire una gara divertente anche se difficilmente i due tecnici rinunceranno ai rispettivi dettami tecnico-tattici (e tra questi c’è ovviamente “l’arma-difesa” da parte di Varese).

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso il consueto liveblog attivo dal primo pomeriggio di mercoledì con notizie e curiosità. Per partecipare ci sarà a disposizione lo spazio commenti oltre agli hashtag #direttavn ed #eurovarese su Twitter e Instagram.