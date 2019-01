Il canestro più bello di Roberta e Andrea

Quella disputata domenica sera tra Openjobmetis e Banco Sardegna Sassari è stata una partita speciale, che qualcuno ricorderà per sempre. Non tanto per il risultato, pur positivo per la squadra varesina, né per qualche prestazione agonistica particolare.

Piuttosto perché, nel corso dell’intervallo, è accaduta una cosa inusuale e bellissima. Durante i consueti giochi aperti agli spettatori nel quale generalmente si cerca di fare canestro da metà campo, ecco la sorpresa: dopo il suo tentativo (all’indietro e bendata) Roberta – sciarpa biancorossa d’ordinanza al collo – si è ritrovata davanti il fidanzato Andrea in ginocchio.

Nelle mani un anello “importante”, nella bocca la frase più attesa: «Mi vuoi sposare?». Tra gli applausi dei 4mila spettatori presenti: indimenticabile. E il filmato diffuso oggi dai canali social della Pallacanestro Varese, sta già facendo il giro del web.