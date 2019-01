Openjobmetis, grande carattere: batte Sassari e ritrova il sorriso

Varese torna a vincere in campionato nel turno interno contro Sassari: netto 84-73 per la Openjobmetis sempre avanti nel punteggio. Peccato solo per aver pareggiato (senza migliorarla) la differenza canestri.

OPENJOBMETIS VARESE – BANCO SARDEGNA SASSARI 84-73

(21-14, 46-33; 70-55)

VARESE: Moore 11 (1-3, 2-5), Avramovic 23 (6-11, 2-5), Scrubb 9 (4-5, 0-4), Archie 4 (1-4, 0-3), Cain 12 (2-6); Iannuzzi, Natali 5 (0-1, 1-2), Salumu 6 (1-2, 1-2), Tambone 14 (1-4, 3-4), Ferrero (0-1). Ne: Gatto, Verri. All. Caja.

SASSARI: McGee 8 (2-5, 1-7), Gentile 13 (2-2, 3-8), Carter 16 (3-7, 2-5), Thomas 12 (5-7, 0-1), Cooley 12 (5-12); Spissu 7 (1-5 da 3), Devecchi (0-2 da 3), Magro 2 (1-1), Polonara 3 (1-4 da 3). Ne: Pierre, Diop. All. Esposito.

ARBITRI: Sahin, Paglialunga, Di Francesco.

NOTE. Da 2: V 16-37, S 18-34. Da 3: V 9-26, S 8-32. Tl: V 25-28, S 13-16. Rimbalzi: V 38 (13 off., Cain 14), S 41 (15 off., Thomas 8). Assist: V 11 (Moore 4), S 14 (McGee 4). Perse: V 7 (7 con 1), S 11 (Spissu 3). Recuperate: V 4 (Scrubb 3), S 1 (Gentile 1). Usc. 5 falli: Cooley. F. tecnico: Esposito (32’23”). Spettatori: 3.888. Incasso: 59.136 euro.