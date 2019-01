PD: “Solidarietà e stima per Luca Gaffuri”

«Esprimiamo la solidarietà di tutto il partito e riconfermiamo la nostra più viva stima nei confronti di Luca Gaffuri. Abbiamo fiducia nella magistratura e siamo certi che i successivi gradi di giudizio dimostreranno che il nostro ex consigliere regionale non ha compiuto alcun reato, ma si è attenuto alle leggi allora vigenti. Tutto il Pd comasco è vicino, in questa vicenda, a Gaffuri», lo dichiara, a proposito della condanna in primo grado dell’ex consigliere nel processo su rimborsi in Regione Lombardia, Federico Broggi, segretario provinciale del Pd, che si fa portavoce di tutto il partito assieme agli altri esponenti dem Angelo Orsenigo, attuale consigliere regionale, Chiara Braga, parlamentare, Stefano Fanetti, Patrizia Lissi, Gabriele Guarisco, consiglieri comunali, e Tommaso Legnani, segretario cittadino.