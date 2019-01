Perdita d’acqua, quartieri “a secco” per la riparazione

A causa di una importante perdita idrica in via Ponte Rotto a Varese, Aspem ha dovuto intervenire alla riparazione e ci sono stati per molte ore in diversi punti della città riduzione di pressione o assenza nell’erogazione idrica nella città.

Ad essere coinvolta innanzitutto è stata la parte alta di San Fermo, nei pressi della perdita. Ma coinvolti sono stati anche diversi punti di Masnago e dintorni.

Le vie interessate, più precisamente, sono via Sanvito Silvestro (da via Campigli a via Piemonte), via Campigli, via Piemonte, via Caracciolo, via Vela, via Firenze, via Cantoreggio, via Della Carnaga, via Poma, via Amendola, via Molteni