Polenta, falò e fuochi d’artificio per Sant’Antonio

Appuntamento a Besozzo per la tradizionale Sagra di Sant’Antonio. La manifestazione avrà inizio giovedì sera, alle 20 e 30 con la Santa Messa alla chiesetta dedicata al santo e continuerà domenica 20 gennaio per tutto il giorno. Alle 11 infatti, ci si trova nel rione Portaccia dove si terrà la benedizione degli animali.

Il programma continua con il pranzo: dalle 12 sarà possibile mangiare polenta, spezzatino di manzo e salsiccia, trippa (per prenotazioni Alimentari Cattaneo di Besozzo Superiore). Nel pomeriggio, alle 14 e 30 si terrà la benedizione con la reliquia del Santo, il lancio dei palloncini e i giochi del tempo passato. Alle 21 si terrà lo spettacolo pirotecnico, a cura del comitato con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Seguirà la tradizionale fiaccolata e il falò di Sant’Antonio con la partecipazione della filarmonica di Besozzo. Per tutta la giornata ci sarà il mercatino dell’artigianato, il truccabimbi, il giro in pony, la giostrina.

In caso di maltempo, falò e fuochi artificiali verranno posticipati a lunedì 21.