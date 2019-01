Una proposta di legge per proteggere il dialetto

Una proposta di legge per «proteggere» i dialetti, «espressioni della ricchezza delle nostre diversità culturali». L’hanno presentata due deputati della Lega, il veneziano Alex Bazzaro ed il varesino Matteo Luigi Bianchi (deputato del centrodestra nel collegio uninominale di Gallarate).

«Secondo alcuni dati diffusi dall’Unesco sono moltissime le lingue a serio rischio di estinzione e oltre un centinaio di queste si rinvengono nei Paesi dell’Unione Europea. A fronte di questo, abbiamo presentato una proposta di legge per la tutela di queste lingue indicate dal “Libro Rosso” dell’Unesco. In base a questi studi, l’Italia è uno dei Paesi al mondo con più varietà di dialetti: ogni comune, infatti, ne possiede uno. Per molti anni i dialetti sono stati però dimenticati e accantonati».

La scomparsa dei dialetti, accelerata dal Dopoguerra, viene ricondotta a una scelta precisa dall’alto, «perché il Paese aveva bisogno di affermare la propria lingua ufficiale». Contesto cambiato, secondo i due deputati leghisti: «Oggi, per fortuna, si assiste ad un’inversione di tendenza e la promozione delle lingue minori rientra a pieno titolo fra i diritti fondamentali dell’uomo. Il dialetto, infatti, è patrimonio da difendere, inno alla diversità, alla tradizione e alla storia di un popolo. Il dialetto è espressione della ricchezza delle nostre diversità culturali, e per questo va sempre valorizzato e rispettato. In Veneto, per esempio, i cittadini chiedono da tempo allo Stato il riconoscimento del proprio dialetto come lingua vera e propria, tanto che il Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge con l’obiettivo di avviare l’insegnamento del dialetto nelle scuole e con la speranza di vedere inserito anche il veneto tra le lingue minoritarie tutelate dalla legge 482/1999».