Rimonta non completata: terzo ko in fila per la Openjobmetis

C’è da mangiarsi le mani fino al gomito, quando suona la sirena finale di Brescia-Varese, primo turno di ritorno della Serie A di basket. Guardate il tabellone finale: 78-73. E guardate poi gli errori ai tiri liberi dei biancorossi di Caja (9/16), i cinque falli sprecati da Cain, le percentuali dall’arco dei titolari – escluso Scrubb – le palle perse o mal giocate negli ultimi 2′. L’elenco è lungo e a ogni capitolo corrisponde un “morso” alle mani, come dicevamo sopra, perché la Openjbometis spreca una rimonta che sarebbe stata memorabile e incamera la terza sconfitta consecutiva in campionato, tornando così sulla Terra dopo settimane di volo nella stratosfera.

Caduta a -20 dopo un pessimo secondo periodo, tradita in attacco da molti dei suoi uomini-chiave, Varese è infatti riuscita a organizzare una rincorsa seguendo il solco tracciato da “Tommy Gun” Scrubb e dal suo discepolo Natali: il canadese, 31 punti, ha rappresentato il volto più bello della squadra di Caja, provando con caparbietà infinita a tenere in partita i suoi. Così, nell’ultimo quarto d’ora, i biancorossi hanno innalzato l’intensità difensiva (pur senza il totem Cain, fuori prestissimo per falli), rallentato l’attacco di Brescia che ha cominciato a collezionare palle perse e sono risaliti fino al -4 palla in mano. Ma i miracoli non riescono spesso, altrimenti non sarebbero tali, e quando Moore e Archie – non a caso due dei peggiori – hanno fallito gli assalti della speranza, si è capito che Brescia, alla fine, questa partita non l’avrebbe persa.

Un peccato, anche perché (avevamo già avvisato) il calendario da qui a Firenze, sede della Coppa Italia, è davvero impervio: mercoledì a Cipro ci sarà la possibilità di centrare il passaggio del turno in Fiba Europe, e c’è da augurarsi che da Larnaca si torni con una vittoria. Sarebbe fondamentale per la fiducia, perché la Openjobmetis appare un po’ in crisi di testa in alcuni dei suoi titolari (e lo stesso Caja oggi non è apparso impeccabile): poi il doppio confronto Italia-Europa con Sassari dovrà dare altri verdetti importanti. E possibilmente migliori di quelli ottenuti nell’ultimo terzetto di partite in Serie A, se non si vuole perdere il vantaggio accumulato nel bel girone di andata, purtroppo ormai in archivio.

GERMANI BRESCIA – OPENJOBMETIS VARESE 78-73

(16-17, 41-28; 63-53)

BRESCIA: Cunnigham 12 (5-7, 0-4), Abbass 19 (3-7, 2-5), Moss 13 (2-3, 3-4), Hamilton 13 (2-3, 3-7), Beverly (0-1); Laquintana 9 (4-6), Zerini 2 (1-1), Sacchetti 10 (1-1, 1-2). Ne: Mensah, Caroli, Dalcò. All. Diana.

VARESE: Moore 7 (2-5, 1-6), Avramovic 10 (1-6, 2-5), Scrubb 31 (6-10, 5-8), Archie 5 (1-2, 1-7), Cain 2 (1-3); Iannuzzi 1 (0-1), Natali 9 (0-1, 3-5), Salumu 5 (0-1, 1-6), Tambone 3 (0-1, 1-2), Ferrero. Ne: Gatto, Verri. All. Caja.

ARBITRI: Filippini, Sardella, Morelli.

NOTE. Da 2: B 18-29, V 11-30. Da 3: B 9-22, V 14-39. Tl: B 15-22, V 9-16. Rimbalzi: B 35 (5 off., Cunningham 9), V 35 (13 off., Scrubb, Moore 8). Assist: B 13 (Cunningham, Moss 3), V 15 (Moore 8). Perse: B 20 (Hamilton 5), V 13 (Moore 4). Recuperate: B 8 (4 con 2), V 10 (4 con 2). Usc. 5 falli: Cain. F. antisportivo: Cunningham. F. tecnico: due alla panchina Brescia.