Ripartono le cene-conferenza col dottore

Riparte il ciclo di cene “Camici e Forchette – A cena col Dottore”, l’iniziativa promossa dall’assessorato al Marketing territoriale, guidato da Paola Magugliani, che promuove una serie di cene/conferenze con menù a tema, organizzate dal Centro Medico Sant’Anna all’Arco all’insegna della buona cucina che strizza l’occhio alla salute.

Il progetto, ideato dal dottor Antonio Tori e dalla dottoressa Sabina Pelizzari, e sostenuto dall’Amministrazione, punta ad una maggiore consapevolezza del nostro patrimonio enogastronomico in relazione alla salute. La rassegna prevede un ciclo di sei incontri in alcuni noti locali della città con la presenza di due medici specialisti che interverranno sul tema assegnato alla serata.

Mercoledì 23 gennaio si svolgerà il terzo incontro della rassegna, dal titolo “Il Cibo ti fa bella”, alla Cascina del Lupo, via Gian Domenico Romagnosi, 5, Busto Arsizio.

Relatori della serata il Dott. Fabio Caviggioli, specialista in Medicina e Chirurgia Estetica, e il Dott. Alberto Ciapparelli, specialista in Chirurgia Plastica, che spiegheranno come la bellezza passi anche attraverso la tavola prediligendo alcuni cibi. Con un po’ di attenzione ai piatti è infatti possibile regalare al nostro organismo una marcia in più e una buona dose di benessere.

Di seguito il menù della serata:

Antipasto: insalatina di arance con pecorino, finocchi, noci e olive taggiasche

Primo: risotto all’avocado con gamberi spadellati

Secondo: pesce al sale con caponata di verdure

Dessert: zuppa di frutta

Vini: Sauvignon – Barbera

Caffè

Costo per persona 30,00 Euro

Per prenotazioni (obbligatorie) 0331 1420890.