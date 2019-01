Riscaldamento in tilt alla primaria Ungaretti: bambini ospitati alle medie

Problemi di riscaldamento in due scuole ieri, mercoledì 23 gennaio, a Sesto Calende: la materna Rodari e la primaria Ungaretti che questa mattina è rimasta chiusa, mentre i suoi alunni (oltre 90 bambini) con le loro maestre sono stati accolti negli spazi della media di via Bogni, sede dell’Istituto comprensivo.

“Questa mattina alle 8.45, subito dopo l’intervento dei tecnici, il riscaldamento è ripartito regolarmente, quindi i bambini domani potranno fare lezione nelle loro aule” assicura l’assessore Edoardo Favaron, presente nel plesso di via Vittorio Veneto al momento della riparazione. E domani sarà di nuovo lì: “Ho chiesto al dirigente della ditta che si occupa della manutenzione un controllo straordinario all’impianto – spiega – per verificare le cause del guasto alla valvola sostituita in mattinata e più in generale della salute dell’impianto di riscaldamento della scuola”. La verifica è necessaria a prevenire nuovi guasti: “Nel 2014 c’erano stati due episodi di mal funzionamento dell’impianto a seguito dei quali abbiamo sostituito tre quarti delle tubature, obsolete e piene di perdite”, ricorda l’assessore.

Alla scuola dell’infanzia Collodi invece, la caldaia è stata sostituita con una nuova settimana scorsa. Eppure mercoledì in Comune è arrivata la segnalazione che alcuni elementi si scaldano meno di altri: “Abbiamo fatto un sopralluogo anche alla materna, dove sostituiremo al più presto i quattro termosifoni che danno problemi”, assicura Favaron.

“I guasti possono sempre capitare – conclude – ma l’amministrazione è attenta a prevenirli e, nel caso, a riparli tempestivamente. Soprattutto nelle scuole”.