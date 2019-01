Ruba uno scuolabus e tenta il furto in una casa, arrestato

Ruba uno scuolabus e tenta il furto in una casa di Prato Sesia, in provincia di Novara. Un italiano, originario di Roma, di 36 anni, P.D. è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Romagnano Sesia nella serata di lunedì 21 gennaio.

I fatti risalgono al pomeriggio quando, dopo aver sottratto lo scuolabus di proprietà del comune di Maggiora, l’uomo ha utilizzato il veicolo per spostarsi tra i paesi della zona fino al momento del tentato colpo in una casa di Prato Sesia.

Il proprietario, tuttavia, in quel momento era presente nell’abitazione e notando l’uomo all’interno della sua proprietà, ha chiamato tempestivamente il “112”. I Carabinieri di Romagnano Sesia lo hanno raggiunto in breve tempo, sorprendendo il ladro in azione, mentre si aggirava per la casa. Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza con rito direttissimo che si è conclusa con la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa, a seguito di patteggiamento.