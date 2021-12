McDonald’s cerca 100 persone per i suoi ristoranti tra Lombardia e Piemonte

McDonald’s cerca 100 persone predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente da inserire nei suoi ristoranti di Borgomanero, Castelletto Ticino, Domodossola, Gravellona Toce, Oleggio, Romagnano Sesia e Somma Lombardo.

In particolare, l’azienda è alla ricerca di figure da integrare come: staff McCafé, Guest Experience Leader, per occuparsi dell’accoglienza e dell’esperienza del cliente all’interno del ristorante e Crew, ossia addetti alla sala e alla cucina. È possibile inviare la propria candidatura direttamente al ristorante o scrivendo all’indirizzo: sial.lsm20@gmail.com.

Dinamicità, proattività, voglia di mettersi in gioco e di crescere: queste le caratteristiche dei candidati che l’azienda ricerca per i suoi team.

I nuovi assunti saranno seguiti in un percorso di formazione e crescita professionale che valorizzerà skills e punti di forza di ciascuno e avranno l’opportunità di lavorare in un contesto giovane, informale e dalla forte identità di gruppo. Nel sistema McDonald’s il merito, le pari opportunità e la crescita professionale sono pilastri fondamentali.

Per maggiori informazioni e per inviare il proprio cv, rivolgersi direttamente al ristorante o scrivere una email all’indirizzo sial.lsm20@gmail.com

McDonald’s, in Italia da oltre 35 anni, oggi conta 620 ristoranti dislocati in tutta la penisola, attraverso cui serve 1 milione di clienti al giorno. Nei suoi locali, l’azienda impiega un totale di 25.000 persone, il 92% dei quali assunte con contratto stabile. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali che, attraverso la loro dedizione e il loro lavoro, testimoniano e rafforzano il legame del marchio con le singole comunità in cui opera.