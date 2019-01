Il Rugby Varese ricomincia da otto

Con il successo casalingo ottenuto domenica contro l’Amatori Genova, il Rugby Varese allunga a quattro la propria striscia positiva, cominciata a dicembre con la vittoria a tavolino ottenuta in casa dell’Amatori & Union Milano e proseguita a cavallo dell’anno nuovo.

La squadra di Pella e Galante sta così “conquistando” il centro della classifica – attualmente è settima ma il quinto posto non è poi lontano, anche se la priorità rimane la salvezza – e le otto mete segnate domenica (dunque 5 i punti incamerati per la graduatoria) sono indice di una buona coesione del gruppo che nel prossimo turno affronterà in trasferta il Novara per chiudere al meglio il girone d’andata.

Il match disputato al campo “Levi” di Giubiano ha visto un ottimo inizio da parte dei biancorossi, proprio come si augurava l’allenatore Galante, ma non tutta la sfida è filata via liscia, anzi l’Amatori Genova si è fatto pericoloso in varie circostanze e ha retto per più di metà gara. Dopo due mete siglate nei primissimi minuti da Mattia Malnati e Matteo Fulginiti (trasformata da Matteo Broggi) che hanno portato il Varese sul 12 a 0, i biancorossi sono calati d’intensità perdendo spesso il possesso si palla. Al 31′ i genovesi hanno trovato la meta con l’ala Andrea Falchi servito da Francesco Sacchini; 12-7 grazie alla trasformazione di Marco Colloca. Il Varese si è subito svegliato dal torpore, infatti tre minuti dopo la meta subita, i padroni di casa hanno ristabilito le distanze con la marcatura di Filippo Valcarenghi, segnata dopo una corsa di cinquanta metri e trasformata in drop da Broggi per il 19 a 7 che ha retto fino all’intervallo.

Nei primi minuti del secondo tempo l’Amatori Genova ha dato ancora qualche grattacapo ai biancorossi che al 12′ hanno siglato con Gianluca Genua la meta del bonus. Da quel punto in avanti però il resto della partita non ha avuto storia con il Varese che ha colpito altre quattro volte: doppietta per Klaudio Pellumbi, una meta di Federico Bianchi e la seconda marcatura di Genua, tutte trasformate da un Broggi in giornata ottimale, per il 54 a 7 finale.

RUGBY VARESE – AMATORI GENOVA 54-7 (19-7) MARCATORI: 2′ mt Malnati (5-0); 6′ mt Fulginiti tr Broggi (12-0); 31′ mt Falchi tr Colloca (12-7); 34′ mt Valcarenghi tr Broggi (19-7). St: 13′ meta Genua tr Broggi (26-7); 18′ mt Pellumbi tr Broggi (33-7); 25′ mt F. Bianchi tr Broggi (40-7); 29′ mt Genua tr Broggi (47-7); 39′ mt Pellumbi tr Broggi (54-7). VARESE: Broggi, Genua, Malnati, Valcarenghi, Fulginiti (F. Bianchi), Pandozy, Banfi (Comolli), Bobbato (S. Sessarego), Borello (c.), Djoukouehi (Gallo), Pellumbi, Spiteri (L. De Cecilia), Gulisano, Dal Sasso (Patruno), Maletti (Bosoni). All.: Stefano Pella e Mario Galante.

ARBITRO: Giulio Ciacchini di Livorno (A. Di Fruscia, F. De Bernardi).

NOTE. Cartellino giallo a Patruno (V) al 35′ st.

Serie B Girone 1 (10 giornata)

Risultati: Bergamo-Capoterra 39-12, Monferrato-Centurioni Lumezzane 12-52, Lecco-Sondrio 48-10, Piacenza-Amatori & Union Milano 35-24, Rovato-Novara 39-17.

Classifica: Centurioni* 43, Rovato 40, Monferrato, Piacenza 38, Capoterra* 29, Bergamo 26, VARESE 25, Lecco 18, Sondrio 14, A&U MI 12, Novara 7, Amatori Genova 6.

* = una partita in meno.