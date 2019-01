Scongiurato un incendio alla torbiera di Mombello

Grazie al tempestivo intervento di alcuni abitanti e della protezione civile di Laveno Mombello, si è evitato l’altra sera un altro pesante fronte di fuoco boschivo in un’area di importante rilievo naturalistico e storico di Laveno Mombello.

Le fiamme si sono accese nella torbiera di Mombello, un’area di grande interesse ambientale.

Secondo quanto riportato dalla Protezione civile di Laveno Mombello, nella serata di giovedì attorno alle 21,50 in via Vignola, una zona boschiva che si estende fra Mombello e Cerro, alcuni residenti hanno sentito transitare un mezzo, forse un furgoncino, a velocità inusuale per il fondo stradale e la ristrettezza della via-

Poco dopo hanno visto i bagliori di un incendio svilupparsi ai margini dell’area protetta e dopo aver chiamato la Protezione civile di Laveno Mombello, armati di bastoni sono intervenuti per spegnere le fiamme alimentate dal forte vento che soffiava sulla zona, proprio nei pressi del cartello che segna il confine fra Laveno e Cerro di Laveno.

Il pronto intervento degli abitanti e il fatto che il vento soffiava dalla parte opposta alla torbiera ha impedito che il rogo si estendesse rapidamente verso il canneto e l’area boschiva circostante. Sul posto è subito intervenuta la Protezione civile con due mezzi, un modulo antincendio e un’autobotte, che ha ciroscritto la zona, effettuando una puntuale bonifica dell’area colpita dalle fiamme, una cinquantina di metri quadrati di zona boschiva.

Chiamati dalla stessa Protezione civile attraverso il comando provinciale di Varese dei vigili del fuoco sono giunti anche i vigili volontari di Laveno, che erano impegnati sul fronte dell’incendio nei boschi sopra Ghirla.

Bonificata con la massima attenzione la zona per evitare il riprendersi del fuoco, viste anche le particolari condizioni di vento. Sul posto anche i carabinieri di Laveno Mombello per le indagini del caso. Indagini poi affidate ai carabinieri forestali, per risalire al probabile autore dell’incendio visto che si sospetta che possa trattarsi della persona che è transitata poco prima con la vettura nella zona.

Della situazione è stato informato anche il sindaco di Laveno Mombello, Ercole Ielmini.

Nella zona della torbiera l’attenzione da parte della protezione civile lavenese resta alta, dopo questo fatto e il precedente incendio doloso che ha interessato l’area a ridosso delle ferrovie a Laveno.