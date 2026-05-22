Principio d’incendio alla torbiera di Laveno Mombello
Sul posto nella serata di giovedì il vice sindaco Fabio Bardelli "assente" giustificato da un evento relativo alla campagna elettorale
Un principio d’incendio subito domato dai volontari della protezione civile di Laveno Mombello. È successo nella serata di giovedì mentre a Laveno Mombello era in corso la diretta Instagram di Civitas per un evento elettorale legato al voto di domenica 24 e lunedì 25 maggio.
Il vicesindaco Fabio Bardelli “assente giustificato” era impegnato sul territorio, alla Torbiera di Mombello, per seguire da vicino un principio di incendio che ha interessato una delle aree ambientali più delicate e preziose del Comune.
La Torbiera di Mombello è un’oasi naturalistica di grande valore, e tutelata nella prospettiva della costruzione di un PLIS con il Comune di Leggiuno.
Bardelli ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al personale della Protezione Civile di Laveno Mombello, che si è immediatamente attivato e ha operato con professionalità, tempismo e senso di responsabilità, intervenendo senza esitazione per contenere il rischio e mettere in sicurezza l’area.
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