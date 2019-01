Una serata dedicata all’alta finanza alla Feltrinelli

Venerdì 25 gennaio a partire dalle ore 18 presso la libreria Feltrinelli di Varese si terrà una serata dedicata alla finanza. Nella libreria di Corso Moro verranno presentati due libri pubblicati da Hoepli: “La ruota dei mercati finanziari”, scritto dagli analisti finanziari Massimiliano Malandra e Andrea Forni, e “La crisi economica e il macigno del debito” di Maurizio Mazziero, e Andrew Lawford.

“La ruota dei mercati finanziari” è una guida pratica per l’investitore medio che intende affrontare in modo consapevole e adeguato l’investimento in Borsa. Gli autori svelano i trucchi del mestiere e le buone pratiche per poter comprendere le dinamiche dei mercati finanziari.

Nel libro “La crisi economica e il macigno del debito” si affronta il tema delicato della crisi economica nell’ultimo decennio, evidenziando i numerosi fattori che influiscono o impediscono la ripresa in Italia. Un ruolo centrale viene giocato dal settore finanziario italiano e dal debito pubblico, che vengono esaminati in tutte le loro criticità.