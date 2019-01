TEDxVareseSalon torna al Joint Research Centre di Ispra

La conferenza internazionale TEDxVareseSalon torna con un nuovo appuntamento con l’ispirazione e le idee di valore. La data è stata fissata: venerdì 15 febbraio 2019. La location sarà ancora una volta il Joint Research Centre della Commissione Europea a Ispra, in provincia di Varese, uno dei campus di ricerca scientifica più importanti in Europa.

Il team organizzatore ha comunicato i primi dettagli dell’iniziativa. Il tema di questa edizione sarà “La scienza per disegnare il mondo” e sul palco saliranno sei relatori provenienti da diversi centri scientifici europei per raccontare con brevi interventi la loro idea o i loro progetti di ricerca sui temi e su alcune delle principali sfide della scienza dei nostri giorni. Dopo gli interventi, è prevista un’esperienza notturna esclusiva in sette laboratori del Joint Research Centre per “toccare con mano” la scienza.

Cos’è un TEDx

I TEDx sono conferenze locali organizzate sul modello di TED, che annualmente raduna le migliori menti del pianeta per condividere le proprie idee. Gli eventi TEDx sono esperienze uniche a cui poter partecipare dal vivo e sono seguite da milioni di persone in tutto il mondo.

Le conferenze TEDx con l’etichetta “Salon” sono eventi particolari: sviluppano un tema specifico, vi parlano un numero ridotto di speaker e hanno posti limitati. I nomi degli speaker verranno annunciati a partire da lunedì 14 gennaio. Sui canali di TEDxVarese è stato pubblicato il video di lancio dell’iniziativa:

Come partecipare a TEDxVareseSalon

Per partecipare a TEDxVareseSalon è necessario acquistare il biglietto. I biglietti per partecipare all’evento saranno acquistabili online sul sito dell’evento a partire da venerdì 11 gennaio alle ore 19:00.

Varesenews è media partner dell’iniziativa e per la comunità dei lettori del giornale saranno disponibili dei biglietti con tariffa scontata. Sarà sufficiente inserire il codice “CONVARESENEWS” in fase di prenotazione.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito tedxvarese.com