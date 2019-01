Torna la neve, tiene la viabilità

Dalla Piccola Siberia ai confini con la Svizzera alle porte di Milano: sull’intera provincia di Varese sta nevicando in maniera più o meno continuativa da prima dell’alba di oggi, mercoledì.

La Polizia stradale non segnala particolari turbative del traffico che ha segnato qualche linea rossa sui siti che trattano la viabilità in tempo reale – vedi Anas – ma dovute alle code della mattina in direzione Milano, lungo la A8, dove comunque nevica. Neve anche sulla A-9 fino a Como e su gran parte della rete autostradale del Nord Italia.

Le strade statali che attraversano la provincia di Varese sono ovunque percorribili senza particolari problemi ma con le debite cautele legate alla possibilità di qualche accumulo, che comunque comincia a verificarsi sulla viabilità secondaria, in particolare nelle strade comunali.

A Varese dalle 4.00 di questa notte è cominciata la salatura preventiva sui principali percorsi delle strade cittadine. Inoltre, a partire dalle ore 4.30, è stata effettuata anche la salatura dei marciapiedi e ingressi degli edifici scolastici

A Milano a partire dalla mezzanotte, per il monitoraggio h24 della situazione, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) presso la centrale operativa della Protezione Civile a cui prendono parte le direzioni Mobilità e Ambiente, Sicurezza e Polizia Locale allo scopo di coordinare gli interventi. Le società Amsa e Atm mantengono lo stato di allerta e sono pronte ad attivare le procedure per intervenire in caso di presenza di neve su strada.

SITUAZIONE ORE 10.00

Mezzi spargisale e spazzaneve in azione a Varese: dal Comune fanno sapere che non ci sono situazioni di criticità.

SITUAZIONE ALLE 8.00

In A-8 il sito Anas segnala coda in uscita a Busto Arsizio per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

PREVISIONI – La situazione fotografata dal Centro Geofisico Prealpino parla si una “depressione in transito sulla regione alpina porta oggi deboli precipitazioni, a carattere nevoso fino a basse quote.

Breve pausa più stabile domani prima di un nuovo peggioramento venerdì con l’avvicinamento di una nuova perturbazione che determinerà l’afflusso di correnti umide sud occidentali”.

Oggi, mercoledì 30 gennaio: “Cielo coperto. Al mattino deboli nevicate, sulla pianura neve a tratti mista a pioggia. Da metà giornata precipitazioni in attenuazione e progressivo spostamento verso est. Dal tardo pomeriggio schiarite irregolari a occidente, ultime precipitazioni sulla Lombardia orientale”.

Domani, giovedì 31 “fino al primo pomeriggio in parte soleggiato ma sulla pianura presenza di nubi basse e locali nebbie. In seguito nuvolosità via via in aumento che potrà portare qualche fiocco in serata”.

Venerdì primo di febbraio “molto nuvoloso o coperto. Nevicate diffuse, più abbondanti sulla fascia alpina. Limite neve localmente fino in pianura al mattino, in aumento nel pomeriggio fino a circa 600-1000m”.