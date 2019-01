Tre semafori sul rosso, traffico in tilt per 20 minuti

Capita a tarda notte in città di passare da incroci in cui ci sono semafori lampeggianti: si rallenta, e si segue la segnaletica verticale, e si passa. Ma che succede se tre semafori ad un incrocio rimangono fissi sul rosso?



È il problema che si è presentato questa sera, domenica, dalle 19.20 circa fino alle 19.40 quando tre impianti – all’incrocio fra via Staurenghi, via Sanvito Silvestro e via Sacco – sono rimasti fissi sul rosso.

Decine le telefonate al comando della polizia locale di via Sempione che si è subito attivata: le pattuglie sono arrivate sul posto ed hanno sbloccato il semaforo, lasciato sul giallo lampeggiante.

Contestualmente veniva avvisata la ditta che effettua la manutenzione, intervenuta supposto alle 20.50.

I semafori hanno ripreso a funzionare alle 21.

Nell’attesa del ritorno alla normalità, gli automobilisti sono rimasti in colonna, sono scesi dalle auto, alcuni hanno fatto video e foto per avvisare del problema.