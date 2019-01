Treedom, la piattaforma web per piantare alberi

Treedom è l’unica piattaforma al mondo che permette di finanziare la piantumazione degli alberi a livello globale.

Nata a Firenze nel 2010 da un’idea di Federico Garcea e Tommaso Speroni, la piattaforma dà agli utenti la possibilità di scegliere il proprio albero direttamente da sito, acquistarlo, piantarlo a proprio nome e seguirne la crescita online.

Dalla fondazione di Treedom sono stati piantati più di 370.000 alberi tra Africa, America Latina e Italia.

La storia di Treedom è una delle oltre cinquanta che compongono il film prodotto da Varese web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione ente per lo spettacolo. Una pellicola lunga 75 minuti che affronta il cambiamento attraverso la vita di tante persone che parlano delle proprie esperienze. Un puzzle che con coraggio entra in tanti aspetti senza tralasciare il dolore, la rabbia, la malattia, la morte o fenomeni sociali drammatici come il cyberbullismo. Con questi ci sono tanti momenti anche di leggerezza, bellezza, arte, viaggi, lavoro. Insomma, DigitaLife ha l’ambizione di raccontare lo scorrere della vita con i suoi cambiamenti dovuti all’avvento del Digitale.

LA SERATA DI FIRENZE

Dopo le prime tre proiezioni ufficiali, alla presenza di autori e protagonisti, svoltesi a Milano, Roma e Varese, martedì 29 gennaio DigitaLife arriva a Firenze. La proiezione, organizzata dalla Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana in collaborazione con Anso e con il Consiglio regionale della Toscana, si terrà alle ore 20:30 al Cinema Teatro della Compagnia in via Cavour 50r.

Seguirà un breve momento di commento con Eugenio Giani, presidente del consiglio regionale della Toscana, Francesco Gazzetti, consigliere regionale e giornalista professionista, Carlo Bartoli, presidente Odg Toscana, Davide De Crescenzo, direttore di intoscana.it, Marco Govannelli, direttore di VareseNews, Daniele Reali, direttore de IlGiunco.net.

IL TRAILER