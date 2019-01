Un corso base di clownterapia con Vip Verbano Onlus

L’Associazione di Clownterapia “Vip Verbano Onlus – Un Naso Rosso per Sognare”, nata nel maggio del 2010 dal desiderio di voler portare un momento di gioia e speranza nel cuore di chi vive uno stato di disagio e sofferenza, organizza un corso base di clownterapia a Gallarate.

VIP Verbano é parte della federazione nazionale VIP Italia Onlus, la quale promuove il pensiero positivo: che significa?! Non è altro che la riscoperta del bambino interiore, lo sviluppo della fantasia, della creatività, dell’armonia, dell’apertura, dell’accettazione e di altre emozioni positive. Sono queste le qualità che coltiviamo, alle quali aspiriamo e che ci permettono di diventare portatori di gioia.

I clown di Corsia dell’associazione VIP “Viviamo in positivo” da anni collaborano con ADMO cercando, a modo loro, di divulgare il messaggio il più possibile. Allo stesso modo, col sorriso, con colore, con fantasia, con leggerezza, cercano di trasmettere positività, sia in strutture ospedaliere e case di riposo, che nel quotidiano.

Il corso è aperto a chiunque voglia far qualcosa in più per gli altri: prima di tutto portare il sorriso dove ce n’è bisogno, condividere le emozioni, riscoprire il bambino che abbiamo dentro ed incontrare altre persone che abbiano voglia di crescere con noi lungo questo cammino….

Il corso base si terrà a Gallarate dal 15 al 17 febbraio e sarà l’inizio di un viaggio in cui trovare tanti compagni Claunine e Claunini che aiutano a trovare la strada. Unica raccomandazione: indossare un sorriso, la taglia è unica!

PER INFORMAZIONI:

Facebook: https://www.facebook.com/VipVerbano/

www.vipverbano.it

Referenti per il corso :

Manuela Clown Micci 3480390114

Roberta Clown Combinaguai 3479149451

Email: corsi@vipverbano.it