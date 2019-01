Uno spettacolo per ricordare la strage di Meina

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, segna la ricorrenza internazionale che ogni anno commemora le vittime della Shoah e del nazifascismo: Pandemonium Teatro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cardano al Campo, propone per la serata di sabato 26 gennaio, il bellissimo lavoro di Onda Teatro dal titolo “Io ti racconto. Settembre 1943, una strage dimenticata”.

Lo spettacolo racconta, nel contesto della storia italiana e internazionale della Seconda Guerra Mondiale, i fatti che, a partire dal settembre 1943, portano alla prima strage degli ebrei in Italia, nella zona del lago Maggiore, a Baveno-Meina. La scelta dello spettacolo è significativa anche perché proprio in quel primo eccidio su territorio italiano morì una delle due persone ebree vittime della Shoah nel Gallaratese, Charlotte Froehlich Mazzucchelli, la cui storia era stata messa al centro di un articolo illustrato del New York Times, nel 2013.

La dignità umana calpestata, il silenzio, l’indicibile, la strage, l’ingiustizia del processo, rivelano una storia poco conosciuta, attraverso un linguaggio scarno, poetico, a volte ironico.

La follia dell’uomo e della sopraffazione nei confronti degli altri uomini e il disprezzo della diversità sono temi che parlano anche della contemporaneità. Assistere a questo spettacolo è per i ragazzi occasione di riflessione su contenuti fondamentali per l’educazione alla cittadinanza e per l’accettazione dell’altro, attraverso l’invito a ricordare, anche in previsione del fatto che con il passare del tempo, i testimoni diretti della storia non ci saranno più.

Lo spettacolo fa parte del programma di DUEMILA A TEATRO, rassegna di teatro-scuola promossa dal Comune di Cardano al Campo – Assessorato alla Cultura, che per l’occasione, propone un appuntamento in serale aperto a tutta la cittadinanza.

ONDA TEATRO

IO TI RACCONTO

SETTEMBRE 1943, UNA STRAGE DIMENTICATA

spettacolo per tutti da 8 anni

ideazione e drammaturgia Bobo Nigrone, Francesca Guglielmino e Silvia Elena Montagnini

con Claudia Appiano e Silvia Elena Montagnini

allestimento tecnico Lisa Guerini e Simona Gallo

regia Bobo Nigrone

Premio miglior spettacolo XIV edizione del festival di teatro per le Nuove Generazioni “Giocateatro” Torino.