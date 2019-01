Uomo in fuga sulle piste, voli bloccati per un’ora a Malpensa

L’aeroporto di Malpensa è rimasto bloccato per più di un’ora. Non è partito nessun aereo e gli arrivi sono stati dirottati verso altri aeroporti. Dalle 19 di martedì 15 gennaio lo scalo è in tilt a causa di un uomo in fuga sulle piste.

Secondo le prime informazioni un uomo di origini senegalesi è stato imbarcato a bordo di un volo Air Italy diretto a Dakar per essere rimpatriato in Senegal. Il passeggero è entrato dal portellone anteriore dell’aereo, ha percorso tutto il corridoio del velivolo e una volta raggiunto il portellone posteriore si è lanciato sulle piste. L’uomo al momento non è ancora stato individuato.

Subito quindi è scattato il blocco dell’aeroporto con voli bloccati per un’ora. Complessivamente sono stati 14 i voli dirottati verso Linate, Torino, Bergamo e Zurigo mentre nessun aereo è stato autorizzato al decollo. Alle 20.20 Enav e Enac hanno decretato la riapertura pista 35L. Poiché il fuggitivo non è ancora stato individuato i raccordi delle piste sono presidiati da squadre di Pubblica Sicurezza e operatori del gestore.

I voli stanno quindi ripartendo, non senza difficoltà. Al momento non ci sono più cancellazioni nei voli in partenza e non risultano più dirottamenti su altri scali.

(seguono aggiornamenti)

