Denunciato ed espulso l’egiziano scappato dall’aereo

La fuga di E.E., l’egiziano di trent’anni che con un salto è sceso dall’aereo mettendo in scacco per ore l’aeroporto di Malpensa è durata poche ore.

L’uomo è stato rintracciato da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Busto Arsizio a Samarate che erano quasi le 2, stava lungo la strada che porta a Lonate Pozzolo e non ha opposto resistenza alla vista di militari. Non parla italiano e a quanto risulta è la prima volta che entra nel territorio nazionale.

D’intesa con la procura della Repubblica di Busto Arsizio l’uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio ed è stata redatta una nota per l’espulsione, che verosimilmente avverrà stamani: l’egiziano è stato preso in custodia dalla Polaria che lo imbarcherà sul primo volo disponibile verso il Paese di provenienza, quindi il Senegal.

È difficile con precisione stabilire cosa sia accaduto dopo il salto dall’aeromobile su cui lo straniero era stato accompagnato dalla polizia attorno alle 19 di ieri, martedì.

L’ipotesi più verosimile è che il giovane, dopo il balzo dal portellone posteriore dell’aereo e la corsa sulle piste sia scappato scavalcando le recinzioni aeroportuali per poi incamminarsi a caso col solo obiettivo di allontanarsi dallo scalo: aveva percorso qualche chilometro quando la pattuglia di militari l’ha intercettato.