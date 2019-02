Al via la stagione al Museo Indiano di Cavona

Apertura inaugurale stagionale ad ingresso gratuito per tutti all’American Southwest Museum di Cavona di Cuveglio, domenica 3 marzo dalle ore 15.00 .

Galleria fotografica Indiani e cowboy al museo di Cavona 4 di 4

I visitatori avranno la possibilità di visitare gratuitamente il celebre Museo Indiano di Cuveglio, un museo unico nel suo genere in Italia, che da 24 anni custodisce la collezione privata del compianto Dr Lorenzo “Larry” Vescia.

Oltre 350 reperti storici ed archeologici, documenti d’epoca, artigianato “Native American” di fattura Pueblo, Navajo, Apache e Nez Perce e la collezione dedicata all’epoca del Far West e della Frontiera americana.

Revolver, fucili, selle e corredo d’epoca del cowboy, e le tante storie di una delle epopee storiche più famose ed evocative di sempre: il Vecchio West americano.

La Kiva, stanza cerimoniale sacra dei Nativi Pueblo, suggestiva installazione permanente dell’American Southwest Museum di Cuveglio, è dedicata alle condizioni di vita quotidiane ed alle arti e mestieri delle culture pre-colombiane del Sud-Ovest americano Anasazi, Hohokam e Mogollon, e dei gruppi nativi storici Pueblo, Hopi, Navajo e Apache.

In occasione della prima apertura stagionale, i visitatori avranno inoltre l’opportunità di una visita guidata al borgo di Cavona, frazione di Cuveglio immersa nel verde della Valcuvia, che ospita il Museo dal 1995.

L’ingresso alla frazione di Cavona dispone di ampio parcheggio, all’altezza del campo sportivo ed a soli 500 mt dalla sede dell’American Southwest Museum.

Il cortile del Museo dispone inoltre di area parco-giochi e di sosta, dedicata ai più piccoli.

L’American Southwest Museum è a Cavona, frazione di Cuveglio, in via Fabio Filzi 18. Per informazioni su orari, visite guidate, curiosità ed eventi, chiamare lo 0332 650107, oppure scrivere a info@comune.cuveglio.va.it o visitare il sito www.museovescia.org .