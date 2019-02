Al via i lavori per impedire gli allagamenti

Sono partiti i lavori programmati dall’amministrazione, coordinati dall’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Lioi, per l’adeguamento e riqualificazione di strade, fognature, marciapiedi, illuminazione, innesti stradali per un spesa di 225 mila euro.

In via Verdi è in corso un taglio piante e il rifacimento di 200 metri di tratta fognaria.

A seguire nella stessa via il rifacimento dei due marciapiedi e l’allargamento dell’innesto di via Aldo Moro.

Altro intervento in via Vidoletti con nuovo tratto tubazione acqua chiara che servirà a deviare il flusso d’acqua dalla tubatura principale «visto le bombe d’acqua, causa di allagamenti in via Montecolonna e via Moneta», ha spiegato Lioi. Altro intervento allargamento dell’innesto via degli Orti con via Battaglia di S.Martino.

Si prosegue con il rifacimento di circa 150 metri dei marciapiedi in via Battaglia di S.Martino. Altro intervento in via Lazio con la sistemazione degli scoli d’acqua e la riasfaltatura. In Via Aldo Moro verranno posati pali ed installati lampade con diffusore a led, via Rossini saranno montati su pali esistenti tre nuovi punti luce.

Per ultimare verranno sostituite le reti di protezione nel campo di atletica adiacente alla scuola secondaria in via per Duno.