Albino Gentile eletto segretario generale Cisl scuola dei laghi

Il consiglio generale Cisl Scuola dei Laghi ha eletto Albino Gentile, a scrutinio segreto, nuovo segretario generale del sindacato in rappresentanza di 4.967 associati.

«Con oggi – ha affermato Gentile dopo l’elezione – abbiamo restituito alla Cisl Scuola dei Laghi un organismo fondamentale, il segretario generale. Questa azione ha ricompattato il nostro territorio, l’elezione è avvenuta all’unanimità e adesso siamo pronti ad affrontare le sfide che interessano la nostra categoria nei mesi a venire».

A sua volta, Maddalena Gissi, segretario generale Cisl Scuola Nazionale, anch’essa presente ai lavori del direttivo ha dichiarato: «Oggi è un giorno importante per la Cisl Scuola tutta, infatti, il territorio dei Laghi rappresenta per la sua complessità e la sua consistenza , in termini di iscritti, un punto di riferimento. L’elezione di Albino Gentile garantirà alla struttura un impegno in termini di servizio e di cura per l’intera categoria e una particolare attenzione per le nostre RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie). Nei prossimi mesi ci aspetta un’importante fase di negoziazione su tutti gli argomenti inclusi nel Contratto Nazionale della scuola, recentemente rinnovato. Sul piano nazionale, come Cisl Scuola, sentiamo la necessità di un’apertura di tavoli su tutte le materie che coinvolgono il settore dell’istruzione e della ricerca e, inoltre, auspichiamo una soluzione rapida ed efficace per la situazione dei precari della scuola. Vorremmo che la questione divenisse una priorità per il MIUR, che si impegni a assumere da subito i precari del settore, al fine di garantire il corretto avvio dell’anno scolastico. Proprio per richiamare l’attenzione del Ministero su questo tema, il 12 marzo ci sarà una mobilitazione davanti agli Uffici Scolastici territoriali e regionali in tutta Italia».