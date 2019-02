Allenare l’intelligenza con il metodo Feuerstein

Non è un metodo di studio, né un intervento logopedico, ma un approccio educativo che lavora sulle funzioni alte a livello intellettivo e quindi sulle capacità cognitive di bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento (Dsa), disabilità o bisogni educativi specifici (Bes). È il metodo Feuerstein, dal nome dallo psicopedagogista che lo ha elaborato, al centro dell’incontro gratuito in programma per venerdì 8 febbraio alle 18 nella sede di Tradate del Centro diagnostico San Nicola.

La serata è rivolta in particolare a genitori, insegnanti ed educatori e sarà condotta da Allison Iovino, psicologa clinica specializzata in valutazioni e trattamenti di Dsa e applicatrice del primo livello del metodo Feuerstein, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni.

Secondo Feuerstein “l’intelligenza è la propensione dell’organismo a modificarsi nella sua struttura cognitiva, in risposta al bisogno di adattarsi a nuovi stimoli, di origine interna o esterna che siano”. Si tratta quindi di un’abilità da allenare “con esercizi specifici che fanno leva su memoria, attenzione, capacità di problem solving, di ragionamento logico-astratto e linguistiche oltre che cognitive ed emotive”, spiega la Iovino che nella sua esperienza ha potuto toccare con mano l’efficacia di questo approccio. “Il metodo richiede tempo e costanza – avverte l’esperta con riferimento alla necessità di almeno un paio d’ore di esercizio alla settimana – ma dopo un anno di applicazione i miglioramenti sono notevoli sia sotto il profilo scolastico e relazionale, sia numericamente quantificabili con i test specifici”.

Si tratta di un “metodo di potenziamento cognitivo” usato sempre di più non solo a scopo riabilitativo, ma anche in ottica preventiva nei bambini in età prescolare, o anche nell’età adulta come forma di potenziamento dei quadri aziendali sulle capacità di problem solving e pianificazione.

“Alcune scuole, poche per la verità, iniziano a proporre il metodo Feuerstein, per piccoli gruppi di bambini e grazie all’aiuto di un mediatore o riabilitatore specificamente formato a supporto del docente di sostegno.

L’incontro informativo gratuito sul metodo Feuerstein sarà venerdì 8 febbraio alle ore 18 al Centro diagnostico San Nicola di via Gorizia 42, a Tradate.

Per maggiori informazioni 0331 815411.